Accell verkoopt Amerikaanse activiteiten

HEERENVEEN (AFN) - Accell doet zijn verlieslatende Amerikaanse activiteiten van de hand. Het fietsenbedrijf zocht de voorbije maanden naar een oplossing voor het onderdeel, dat stevig op de winstgevendheid van de maker van merken als Koga, Sparta en Batavus drukte.

Investeerder Regent neemt het onderdeel en de merknamen Diamondback, Redline en IZIP over voor 1 dollar. Dit bedrag kan onder voorwaarden oplopen tot een maximum van 15 miljoen dollar. Accell heeft afgedongen dat het een percentage van de eventuele brutowinst in de periode 2022-2026 ontvangt. Onderdeel van de overeenkomst is een distributiecontract voor Accell-merken Raleigh, Haibike en Ghost met een looptijd van 2 jaar.

De verkoop van de Amerikaanse tak heeft een eenmalige negatieve impact op de brutowinst van Accell van 46 miljoen euro die in de tweede jaarhelft wordt geboekt. Daarbovenop kost het de onderneming nog eens 10 miljoen euro in contanten. Die kosten houden onder meer verband met de overdracht van het werkkapitaal van het Amerikaanse onderdeel en contractuele verplichtingen.

Eerder deed Accell ook al zijn activiteiten in Canada van de hand. Dat leverde een positieve bijdrage op van 14 miljoen euro op de brutowinst. De focus van het fietsenbedrijf gaat volledig naar de Europese activiteiten. Het aandeel Accell sloot dinsdag op 20,45 euro.