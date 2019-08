Corbion scherpt verwachting aan

Gepubliceerd op | Views: 465

AMSTERDAM (AFN) - Speciaalchemiebedrijf Corbion is minder positief over de omzetgroei die het dit jaar op eigen kracht verwacht te realiseren. Het bedrijf scherpte bij de publicatie van de halfjaarcijfers de eigen prognose aan. Het bedrijf gaat nu uit van een autonome omzetgroei die aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 3 procent tot 6 procent zal uitkomen.

In de eerste helft van het jaar zag Corbion de opbrengsten met 7,4 procent aandikken tot 471,9 miljoen euro. Vooral wisselkoerseffecten pakten gunstig uit voor de onderneming, terwijl Corbion ook profiteerde van overnames. De groei op eigen kracht bedroeg 0,9 procent.

Het aangepaste bedrijfsresultaat nam in de periode met 0,1 procent af tot 71,4 miljoen euro. Gunstige wisselkoerseffecten compenseerden hier voor extra kosten die de consolidatie van de overgenomen Algae Ingredients-fabriek in Brazilië met zich meebracht.

Samenwerking

Scheidend topman Tjerk de Ruiter sprak in een toelichting van gemengde resultaten bij de divisie Ingredients Solutions. Met name de biochemie-divisie, waar de omzet fractioneel lager uitviel, kampte met tegenwind. Dat gold in het bijzonder voor de onderdelen Electroncis en Agrochemicals. De divisie Food, dat ook binnen Ingredients Solutions wordt geschaard, zag de opbrengsten wel behoorlijk stijgen. Voor heel 2019 rekent Corbion bij het onderdeel op 2 tot 4 procent autonome omzetgroei.

De samenwerking met Total op het gebied van polymelkzuur (PLA) die sinds begin maar operationeel is, stuwde de opbrengsten bij Innovations Plaforms. Dat deden ook de eerdere overnames van Granotec do Brazil en de eerdere overname van het resterende belang van 49,9 procent in SB Renewable Oils dat nog niet in bezit was van Corbion. Het bedrijf verwacht de volumes snel op te voeren en rekent dit jaar op zeker een vijfde meer omzet in vergelijking met een jaar eerder.