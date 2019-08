Halfjaarwinst voor Cathay Pacific

Gepubliceerd op | Views: 286

SINGAPORE (AFN/RTR) - Cathay Pacific Airways heeft in de eerste helft van 2019 een winst in de boeken gezet. Het is voor het eerst sinds 2016 dat het luchtvaartconcern in de eerste zesmaandsperiode van het jaar zwarte cijfers weet te schrijven.

Cathay zette een winst van ruim 1,4 miljard Hongkong dollar in de boeken, omgerekend circa 153 miljoen euro. In de eerste helft van vorig jaar stond er nog een verlies van 263 miljoen Hongkong dollar in de boeken. De omzet dikte met 0,9 procent aan tot 53,6 miljard Hongkong dollar.

Wel waarschuwde Cathay dat onder meer de effecten van handelsspanningen en onrust in Hongkong het bedrijf in de tweede helft van het jaar parten kunnen spelen.