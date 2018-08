Hogere resultaten voor Walt Disney

Gepubliceerd op | Views: 154

BURBANK (AFN) - Het Amerikaanse entertainmentconcern Walt Disney heeft in het afgelopen kwartaal meer winst en omzet in de boeken gezet. Dat maakte Disney na het slot van de beurshandel in New York bekend.

De nettowinst in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar kwam uit op 2,9 miljard dollar, een stijging van 23 procent op jaarbasis. De omzet ging met 7 procent omhoog naar ruim 15,2 miljard dollar. Bij de tak voor pretparken van Disney namen de inkomsten met 6 procent toe en bij de filmstudiodivisie met 20 procent, dankzij bioscoopsucces voor de films Avengers: Infinity War en Incredibles 2.

Bij de televisie- en kabeltak met bijvoorbeeld sportzender ESPN was een omzetplus van 5 procent te zien. Bij het onderdeel voor consumentenproducten daalde de omzet met 8 procent.