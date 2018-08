Tesla in schijnwerpers op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 1.335

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden dinsdag op winst. De ogen van beleggers op Wall Street waren volop gericht op Tesla, na berichten over een groot Saudisch belang in de maker van elektrische auto's en een tweet van Tesla-topman Elon Musk dat hij overweegt het bedrijf van de beurs te halen.

De Dow-Jonesindex noteerde in de tussentijdse handel 0,6 procent in de plus op 25.658 punten. De brede S&P 500 klom 0,4 procent tot 2860 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging 0,3 procent vooruit tot 7883 punten.

Tesla sprong 6 procent omhoog tot ruim 362 dollar per aandeel. Musk meldde via Twitter dat hij overweegt het bedrijf bij een koers van 420 dollar per aandeel van de beurs te halen en dat de financiering gereed. Daarnaast schreef zakenkrant Financial Times dat het Saudische staatsinvesteringsfonds een belang van 3 tot 5 procent heeft opgebouwd in Tesla.

Office Depot

Office Depot kwam met beter dan verwachte resultaten en veerde ruim 18 procent op. Het bedrijf wist zijn omzet in het tweede kwartaal voornamelijk op te voeren met dienstverlening, waar het eerder vooral puur geld verdiende met de leveringen van kantoorartikelen.

Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer makelaarssite Zillow (min 16,3 procent), hoteluitbater Marriott International (min 3 procent), autoverhuurder Hertz (plus 24 procent) en zuivelbedrijf Dean Foods (min 13 procent). Na de slotbel volgen onder meer entertainmentconcern Walt Disney en Snap, het bedrijf achter de foto- en video-app Snapchat.

Olieprijzen

De oliefondsen zaten in de lift door de hogere olieprijzen. Grote olieconcerns als Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips stegen tot 2 procent. Oliedienstverleners als Schlumberger en Transocean werden ook tot 2 procent hoger gezet.

Zorgverzekeraar Cigna heeft te maken met verzet van de activistische belegger Carl Icahn. De investeerder, die onlangs een aanzienlijk belang in het bedrijf kocht, ziet niets in de geplande overname van zorgdienstverlener Express Scripts ter waarde tientallen miljarden dollars en roept andere aandeelhouders op tegen de deal te stemmen. Cigna steeg 1,2 procent en Express Scripts klom 1,8 procent.

De euro was 1,1587 dollar waard, tegen 1,1594 dollar bij het slot in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 69,25 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 74,61 dollar per vat.