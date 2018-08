Lijkt me sterk, vooralsnog lijkt me dit een zet om de grote groep shorters in het aandeel een hak te zetten.



En dat laatste, mag dat eigenlijk wel? Je doet het of je doet het niet, welk doel heeft hardop speculeren of je het misschíen gaat doen? Zit hij om onze goede raad verlegen? Nou goed dan: ik raad het hem af...



Het gaat om ruim USD 70 miljard op een koers van $420 (+ alle kosten).