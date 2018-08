Maersk komt met winstwaarschuwing

Gepubliceerd op | Views: 1.022

KOPENHAGEN (AFN/BLOOMBERG) - De Deense containervervoerder A.P. Møller-Maersk heeft zijn winstverwachting voor heel 2018 verlaagd, vanwege druk op de vervoerstarieven en hogere brandstofkosten.

De onderneming rekent nu op een bedrijfsresultaat (ebitda) in een bandbreedte van 3,5 miljard tot 4,2 miljard dollar, terwijl eerder op 4 miljard tot 5 miljard dollar werd gerekend. Volgens Maersk is het nog niet gelukt om de hogere kosten voor stookolie volledig door te berekenen in de tarieven. In de markt werd al langer gespeculeerd dat het bedrijf zijn winstprognose neerwaarts zou moeten bijstellen.

Maersk kwam ook met voorlopige cijfers over het tweede kwartaal. De omzet bedroeg 9,5 miljard dollar en het resultaat kwam uit op 900 miljoen dollar. Het bedrijf zag de brandstofkosten met 28 procent stijgen in vergelijking met een jaar eerder, terwijl de tarieven 1,2 procent lager uitkwamen op jaarbasis. Volgens het bedrijf trekken de vervoerstarieven inmiddels weer aan na de duidelijke daling in het afgelopen kwartaal en groeien de volumes. Op 17 augustus komt het bedrijf met definitieve cijfers.

De koers van Maersk op de aandelenbeurs in Kopenhagen ging na de winstwaarschuwing fors omlaag, maar al gauw trok het aandeel weer aan en werd een flinke koerswinst op de borden gezet. Volgens analisten was de winstwaarschuwing niet zo erg als verwacht en was die al grotendeels ingeprijsd in de beurskoers.