'Beurzen New York openen hoger'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan dinsdag naar verwachting voor een hogere opening. Voor de brede S&P 500 is een nieuwe recordstand binnen bereik. Beleggers verwerken weer de nodige kwartaalresultaten van bedrijven. De zorgen over de handelsvete tussen de VS en China lijken wat weg te ebben, geholpen ook door hogere olieprijzen.

Office Depot kwam met beter dan verwachte resultaten naar buiten en lijkt flink hoger te gaan openen. Het bedrijf wist zijn omzet in het tweede kwartaal voornamelijk op te voeren met dienstverlening, waar het eerder vooral puur geld verdiende met de leveringen van kantoorartikelen. De verkoopcijfers van zijn winkels lopen al een poos terug.

Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer makelaarssite Zillow, hoteluitbater Marriott International en zuivelbedrijf Dean Foods. Na de slotbel volgen onder meer entertainmentconcern Walt Disney en Snap, het bedrijf achter de foto- en video-app Snapchat.

Cigna

Zorgverzekeraar Cigna heeft te maken met verzet van de activistische belegger Carl Icahn. De investeerder, die onlangs een aanzienlijk belang in het bedrijf kocht, ziet niets in de geplande overname van zorgdienstverlener Express Scripts ter waarde tientallen miljarden dollars en roept andere aandeelhouders op tegen de deal te stemmen.

Ook zal de aandacht uitgaan naar Google-moeder Alphabet, na een opiniestuk in de Chinese staatskrant People's Daily. Daarin staat dat Google weer welkom is in het land, zolang het bedrijf aan nationale regels rond internetgebruik en -censuur voldoet. Google trok zich een paar jaar geleden terug uit China uit onvrede over hacks en censuur. Het bedrijf zoekt naar verluidt naar manieren om de Chinese markt opnieuw te betreden.

Chinese bedrijven

De winsten op de Chinese aandelenbeurzen eerder op de dag stuwen mogelijk de koersen van Chinese bedrijven met een notering in New York, zoals webwinkels JD.com en Alibaba. Laatstgenoemde zou overwegen om zijn maaltijdbezorgingsdiensten te bundelen en te zoeken naar nieuwe investeerders.

Maandag sloot de Dow-Jonesindex met een winst van 0,2 procent op 25.502,18 punten. De S&P 500 noteerde 0,4 procent in de plus op 2850,40 punten. Daarmee nadert de brede index de recordstand van januari dit jaar van 2872,87 punten. De Nasdaq steeg 0,6 procent tot 7859,68 punten.