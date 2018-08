Office Depot haalt meer omzet uit diensten

Gepubliceerd op | Views: 234

BOCA RATON (AFN) - Leverancier voor kantoorartikelen Office Depot heeft in het tweede kwartaal goede zaken gedaan met zijn dienstverlening. Bij de dienstendivisie was sprake van een verdubbeling van de omzet. De verkoop van kantoorspullen steeg in de meetperiode aanzienlijk minder hard. Op vergelijkbare basis daalden de opbrengsten van fysieke winkels zelfs met 2 procent.

Volgens topman Gerry Smith bewijzen de cijfers dat Office Depot op de goede weg zit met zijn koerswijziging. Diensten leverden Office Depot het afgelopen kwartaal 432 miljoen dollar op, tegenover 196 miljoen dollar een jaar eerder. Die stijging komt voor een groot deel door de overname van IT-dienstverlener CompuCom, maar ook zonder die inlijving werd meer geld verdiend.

In totaal zette Office Depot 2,6 miljard dollar aan omzet in zijn boeken, een stijging van 11 procent op jaarbasis. De operationele winst steeg tot 48 miljoen dollar, tegenover 41 miljoen dollar een jaar eerder. De nettowinst daalde wel, met een derde tot 16 miljoen dollar. Dat laatste had te maken met een toename van de kosten.