Obligatiebeleggers het minst af in Turkije

ANKARA (AFN/BLOOMBERG) - Investeerders in obligaties zijn momenteel het minst af in Turkije als gevolg van de waardedaling van de lira. Het land passeerde op de discutabele ranglijst Argentinië dat met zijn leningen al tijden te boek staat als uiterst risicovol. De rente op Turkse 10-jaars obligaties steeg ondertussen tot recordhoogte van ruim 20 procent.

De munt staat onder druk als gevolg van zorgen over de kift tussen Turkije en de Verenigde Staten. De VS heeft twee Turkse ministers sancties opgelegd vanwege het gevangenschap van de Amerikaanse predikant Andrew Brunson in Turkije. Andersom dreigde Turkije met het bevriezen van eventuele tegoeden van sommige Amerikaanse ministers. Maandag verloor de lira 5,5 procent aan waarde ten opzicht van de dollar, nadat de VS bekendmaakten de Turkse export naar het land onder de loep te nemen.

Ook zijn er zorgen over de invloed die de Turkse president Tayyip Erdogan heeft op het beleid van de Turkse centrale bank. Erdogan is tegenstander van het verhogen van de rente en benoemde onlangs zijn schoonzoon tot minister van Financiën.

Koersdaling

Beleggers met lira-obligaties hebben ten opzichte van de dollar 38 procent aan waarde verloren. Alleen al de laatste week was sprake van een koersdaling met 8 procent. De Argentijnse verliezen stabiliseerden op een slordige 36 procent. De verliezen voor beide landen overtreffen veruit de gemiddelde daling van de lokale schulden in opkomende markten van 4,7 procent

Beleggers die dollars leenden om te investeren in lira verloren dit jaar door de waardaling van de munt tot nu toe 22 procent. Voor de Argentijnse peso is dit 20 procent.