AMSTERDAM (AFN) - Ahold Delhaize presenteert woensdag een omzet over het tweede kwartaal die lager is dan een jaar eerder. De winst nam in dezelfde periode wél toe. Zo is de gemiddelde verwachting van analisten, blijkt uit een overzicht dat door het supermarktbedrijf online is gezet.

De totale kwartaalomzet komt volgens de marktkenners uit op 15,5 miljard, tegenover 16,1 miljard euro een jaar eerder. Onder de streep wordt gemiddeld gerekend op 414 miljoen euro. Een jaar eerder was dat 355 miljoen euro. De operationele winst stijgt van 584 miljoen tot 592 miljoen euro.

In de Verenigde Staten, waar Ahold Delhaize het gros van zijn omzet vandaan haalt komen de inkomsten naar verwachting uit op 9,2 miljard euro. Wel woog de zwakkere dollar wellicht op de resultaten. De Nederlandse opbrengsten worden geraamd op iets meer dan 3,5 miljard euro tegenover 3,4 miljard een jaar eerder.

Vooruitlopend op de cijfers hadden analisten van Berenberg kritiek op het gebrek aan investeringen in de Amerikaanse winkels. In de VS heeft Ahold Delhaize te maken met zware concurrentie van winkels die steeds meer inzetten op onlineverkopen. Sinds webwinkel Amazon vorig jaar de fysieke winkels van Whole Foods overnam hebben onder meer Walmart en Kroger fors ingezet op internetverkopen.