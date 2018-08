'Verwachte uitbreiding van Retail Estates'

Gepubliceerd op | Views: 334

AMSTERDAM (AFN) - De uitbreiding van de portfolio van vastgoedfonds Retail Estates komt niet als een verrassing. Volgens kenners van KBC Securities werd al wel rekening gehouden met verdere schaalvergroting in de businessmodellen van het fonds, zo werd in een rapport gemeld.

Retail Estates betaalt in totaal zo'n 9,8 miljoen euro voor een zevental panden in België. Een deel van de kosten wordt gefinancierd met de uitgifte van nieuwe aandelen.

KBC wijst er onder meer op dat de aangekochte panden in Genk aangrenzend zijn aan vastgoed dat al in het bezit is van Retail Estates. Verder wijst de bank op successen van het vastgoedfonds met investeringen in Belgisch Limburg.

KBC handhaafde zijn advies accumulate op Retail Estates met een koersdoel van 82,50 euro. Het aandeel van het vastgoedfonds noteerde dinsdag kort na de openingsbel 0,1 procent lager op 76,80 euro.