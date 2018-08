'Ahold Delhaize moet investeren in VS'

Gepubliceerd op | Views: 2.052 | Onderwerpen: levensmiddelen, Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Ahold Delhaize heeft veel te weinig geïnvesteerd in zijn Amerikaanse supermarkten terwijl de concurrentie daar in rap tempo toeneemt. Dat schrijven analisten van Berenberg die de Nederlands-Belgische supermarktuitbater zijn begonnen te volgen met een sell-advies.

Ahold Delhaize moet volgens de kenners op korte termijn 1,6 miljard euro in de Amerikaanse winkels steken om de prijzen omlaag te kunnen brengen en winkels te verbeteren. De klanttevredenheid bij de Amerikaanse winkels van het bedrijf blijven namelijk achter bij de concurrentie, merken de analisten op.

De concurrentie in de Verenigde Staten komt van discounters als Aldi en Lidl en van online waar Amazon en Walmart grote stappen zetten. De kostenvoordelen uit de fusie tussen Ahold en Delhaize zijn grotendeels binnengehaald, schrijven de marktvorsers. Investeringen in de VS zijn een ,,essentieel startpunt voor de nieuwe topman''.

Berenberg heeft het koersdoel van Ahold Delhaize op 18,20 euro gezet. Het aandeel sloot maandag op 21,73 euro.