Commerzbank krikt winst en omzet op

Gepubliceerd op | Views: 420

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - Commerzbank heeft zijn omzet en winst in het eerste halfjaar van dit jaar weten op te voeren. De tweede bank van Duitsland profiteerde van de aanwas van nieuwe klanten, maar zag ook de kosten oplopen.

De operationele winst voor het eerste halfjaar steeg op jaarbasis 36,4 procent tot 689 miljoen euro. Onder de streep resteerde 533 miljoen euro, tegenover een verlies van 414 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De onderliggende omzet over de eerste zes maanden van dit jaar steeg ruim 4 procent tot 4,5 miljard euro.

Vooral het onderdeel voor particuliere klanten en kleine ondernemers kreeg er veel klandizie bij, hoewel die toename iets minder was dan in de voorgaande periode. Het onderdeel voor zakelijke klanten had volgens Commerzbank last van lage rentes, felle concurrentie en voorzichtigheid onder klanten wegens geopolitieke zorgen.

Commerzbank had in het afgelopen halfjaar ook te maken met stijgende kosten. Deze hadden voornamelijk te maken met investeringen in een nieuwe strategie en digitalisering. Vorig jaar begon Commerzbank met een grootschalige reorganisatie, waarbij de bank tot 2020 meer dan 9000 banen wil schrappen.

De bank kondigde begin dit jaar aan weer dividend uit te willen keren aan zijn aandeelhouders, een signaal dat de forse ingrepen voor een ommekeer hebben gezorgd. De onderneming blijft bij dat voornemen en verwacht voor het boekjaar 2018 een dividend van 0,20 euro per aandeel.