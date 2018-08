'Openingswinst voor AEX'

Gepubliceerd op | Views: 1.570

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint dinsdag naar verwachting met winst. Ook de andere Europese beurzen lijken hoger te openen. Op het Damrak blijft het rustig aan het cijferfront. Woensdag komen de AEX-bedrijven Ahold Delhaize en ABN AMRO nog met cijfers.

ABN AMRO zal volgens De Telegraaf bij de publicatie van de resultaten aankondigen het mes te gaan zetten in zijn zakenbank. Binnen de bank is volgens de krant gesproken over 'een mogelijke halvering' van het prestigieuze onderdeel. ABN AMRO kondigde ruim een half jaar geleden al aan zijn zakenbank tegen het licht te houden.

Het aandeel Ahold Delhaize zal mogelijk bewegen op een negatief analistenrapport. Berenberg startte het volgen van het supermarktconcern met een verkoopadvies.

PostNL

Vastgoedbedrijf Retail Estates heeft zijn portefeuille in België uitgebreid. Het in Brussel en Amsterdam genoteerde bedrijf heeft zeven winkelpanden verworven in het Belgische Genk en Maasmechelen. Met de overname is een bedrag gemoeid van bijna 9,8 miljoen euro. Een deel van de investering, zo'n 2,3 miljoen euro, wordt betaald door de uitgifte van nieuwe aandelen.

Ook postbezorger PostNL en optiekketen GrandVision blijven de in schijnwerpers staan. PostNL ging maandag bijna 7 procent onderuit na teleurstellende resultaten. GrandVision won daarentegen ruim 8 procent na een positief kwartaalbericht.

LeasePlan

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar postbezorger Deutsche Post DHL en Commerzbank. Beide Duitse concerns kwamen met cijfers. In Milaan opende de Italiaanse bank UniCredit de boeken.

Op het gebied van beursintroducties liet LeasePlan bij de presentatie van zijn halfjaarcijfers weten nog altijd een beursgang te overwegen. Het autoleasebedrijf bekijkt ook andere strategische opties. LeasePlan geeft geen deadline voor de strategische verkenning.

Euro

De Europese beurzen lieten maandag weinig beweging zien. De AEX-index sloot een fractie hoger op 572,56 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 795,62 punten. Frankfurt verloor 0,1 procent en Parijs sloot nagenoeg vlak. Londen won 0,1 procent.

Op Wall Street werden kleine winsten geboekt. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent in de plus op 25.502,18 punten. De brede S&P 500 klom 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,6 procent.

De euro was 1,1558 dollar waard, tegen 1,1563 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 69,16 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer, op 73,95 dollar per vat.