Retail Estates koopt winkelpanden België

Gepubliceerd op | Views: 368 | Onderwerpen: België

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedbedrijf Retail Estates heeft zijn portefeuille in België uitgebreid. Het in Brussel en Amsterdam genoteerde bedrijf heeft zeven winkelpanden verworven in het Belgische Genk en Maasmechelen, zo werd dinsdag gemeld. Met de overname is een bedrag gemoeid van bijna 9,8 miljoen euro.

De zes panden in Genk zijn goed voor 4381 vierkante meter vloeroppervlakte. Zij vertegenwoordigen een een huuropbrengst van 510.000 euro. In Maasmechelen kocht Retail Estates een nieuwbouwpand van 1794 vierkante meter bestaande uit winkelpanden en appartementen goed voor 570.000 euro aan huuropbrengsten.

Een deel van de investering, zo'n 2,3 miljoen euro, wordt betaald door de uitgifte van nieuwe aandelen. Het bedrijf zegt na de gebruikelijke goedkeuring 35.000 nieuwe aandelen uit te geven voor 66 euro per stuk.