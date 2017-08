'Eigenaar HEMA laat verkoop onderzoeken'

Gepubliceerd op | Views: 179

AMSTERDAM (AFN) - Lion Capital, de eigenaar van HEMA, heeft naar verluidt de Zwitserse bank Credit Suisse ingeschakeld om de mogelijkheden voor een verkoop van de winkelketen te onderzoeken. Dat meldde persbureau Reuters maandag op basis van ingewijden.

Het is niet het eerste bericht dat er achter de schermen gewerkt wordt aan een verkoop van HEMA. In juni haalde De Telegraaf al zakenbankiers en bronnen binnen HEMA aan dat het investeringsbedrijf de markt voor een verkoop of beursgang aan het aftasten zou zijn.

Volgens Reuters wordt er nu vooral gekeken naar de mogelijkheid om HEMA aan een of meerdere andere investeringsmaatschappijen te slijten. HEMA zelf, Credit Suisse en Lion Capital weigerden commentaar te geven.

Lion Capital kocht HEMA in 2007 en deed in 2010 al eens pogingen om het winkelbedrijf van de hand te doen. Dat proces liep toen echter op niets uit.