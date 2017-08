Hogere staalprijs goed voor Tata Steel

Gepubliceerd op | Views: 400 | Onderwerpen: staal

MUMBAI (AFN) - Tata Steel, het moederbedrijf van het voormalige Hoogovens in IJmuiden, heeft een fors hogere winst in de boeken gezet. In het eerste kwart van het gebroken boekjaar 2017/2018 bedroeg de winst 9,18 miljard roepies, zo'n 122 miljoen euro.

In hetzelfde kwartaal een jaar eerder was de winst nog 1,86 miljard roepies. De winstsprong is deels te danken aan de hogere staalprijzen en een hogere productie, maar Tata verkocht ook een verlieslijdende dochteronderneming in het Verenigd Koninkrijk en een belang in een andere dochter.

De Europese tak van Tata had een omzet van 1,4 triljoen roepies, een kleine 19 miljard euro. Dat is 11 procent meer dan een jaar eerder. Europa was goed voor ruim een derde van de totale omzet, net iets minder dan de Indiase tak van het bedrijf.

De staalprijs is al enige tijd aan het stijgen omdat China ondanks een sterke vraag uit eigen land, de productie aan banden heeft gelegd. Tata probeert met een hogere productie, met name in eigen land, te profiteren. Het Zuid-Aziatische land is op weg om volgend jaar Japan in te halen als tweede staalproducent van de wereld.