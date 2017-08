Grondstofbedrijven in trek op beurzen

Gepubliceerd op | Views: 299

AMSTERDAM (AFN) - De meeste Europese aandelenbeurzen wisten maandag voorzichtig voort te borduren op de winsten van voor het weekeinde. Vooral de grondstofbedrijven waren in trek door een prijsstijging van koper en ijzererts. Op het Damrak ging PostNL in de uitverkoop na publicatie van zijn kwartaalcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 529,76 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 806,28 punten door de koersval van PostNL. De beurzen in Londen en Parijs stegen 0,2 procent. De DAX in Frankfurt bleef achter met een min van 0,3 procent na een onverwachte daling van de Duitse industriële productie in juni.

In de MidKap raakte PostNL bijna 5 procent aan beurswaarde kwijt. De postbezorger is door regelgeving voorzichtiger geworden over de winst in 2017. Het bedrijf had voor dit jaar een winstverwachting uitgesproken van 220 miljoen tot 260 miljoen euro, maar denkt nu dat het resultaat aan de onderkant van die bandbreedte zal uitkomen. ING haalde het aandeel van zijn favorietenlijst.

Air France-KLM

Grootste stijger onder de middelgrote bedrijven was luchtvaartcombinatie Air France-KLM met een plus van 1,8 procent. Kunstmestproducent OCI volgde met een winst van 1,7 procent.

Bij de hoofdfondsen stond staalfabrikant ArcelorMittal bovenaan met een winst van ruim 3 procent. Speciaalchemiebedrijf DSM sloot de rij met een verlies van 0,7 procent. Digitaal beveiliger Gemalto volgde met een min van 0,6 procent.

Mijnbouwers

In Londen deden de Britse mijnbouwers goede zaken. Anglo American won 2,1 procent en BHP Billiton klom 1,7 procent. Sainsbury verloor 0,5 procent. Het Britse supermarktconcern overweegt volgens de Sunday Telegraph 1000 banen te schrappen op het hoofdkantoor.

Fresenius Medical Care zakte in Frankfurt 0,5 procent. Het Duitse medische bedrijf neemt zijn Amerikaanse branchegenoot NxStage Medical over. Fresenius, de grootste aanbieder van dialyseproducten en -diensten ter wereld, betaalt ongeveer 2 miljard dollar in aandelen voor de overname.

Topman vertrekt

Paddy Power Betfair verloor ruim 6 procent in Londen nadat het zijn topman zag vertrekken. Bij investeerders rees de twijfel of de gokgigant aan de groeiverwachtingen kan voldoen.

De euro was 1,1793 dollar waard, tegen 1,1748 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,6 procent tot 48,80 dollar. Brentolie werd 1,6 procent duurder op 51,57 dollar per vat.