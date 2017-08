'SBM boekt hoger resultaat op lagere omzet'

Gepubliceerd op | Views: 313

AMSTERDAM (AFN) - SBM Offshore heeft in de eerste helft van dit jaar een hoger bedrijfsresultaat behaald, bij een gedaalde omzet. Dat komt naar voren uit een consensus van analistenschattingen die de maritiem oliedienstverlener op de eigen website heeft gezet. De cijfers komen woensdag voorbeurs naar buiten.

Volgens de consensus komt het ebitda-resultaat (directional) uit op 379 miljoen dollar, op een omzet van ruim 900 miljoen dollar. Een jaar eerder was dit respectievelijk 327 miljoen dollar en 939 miljoen dollar.

Naar verwachting is de omzet bij de divisie Lease & Operate in de eerste zes maanden gestegen naar 763 miljoen dollar, van 600 miljoen vorig jaar. Bij het onderdeel Turnkey wordt de omzet geraamd op 109 miljoen dollar, van 338 miljoen een jaar geleden.

Prognose

SBM heeft voor dit jaar een prognose uitgesproken voor een omzet van 1,7 miljard dollar, met een ebitda van circa 750 miljoen dollar.

In juli maakte SBM bekend dat er een schikking getroffen is met verzekeraars in het hoofdpijndossier Yme. Het bedrijf ontvangt een bedrag van 247 miljoen dollar, waarmee de uitstaande vorderingen tegen een meerderheid van de verzekeraars zijn afgewikkeld. SBM heeft nog vorderingen uitstaan tegen overige verzekeraars.

Koopoptie

Verder werd die maand bekend dat Shell de koopoptie uitoefent voor productie- en opslagschip (FPSO) Turritella. SBM is mede-eigenaar van dat schip en de verkoop levert naar verwachting 1 miljard dollar op voor de joint venture. Daarnaast werd in juni gemeld dat SBM een definitief contract heeft binnengesleept van ExxonMobil. De oliedienstverlener levert een FPSO voor het Liza-project voor de kust van Guyana.

De aandacht zal verder uitgaan naar eventueel nieuws rond de afwikkeling van de slepende Braziliaanse Petrobras-corruptiezaak. Daarover werd vorig jaar een schikking bereikt, maar die werd door de Hoge Raad in Brazilië terugverwezen naar de aanklager voor meer onderzoek. Wanneer een definitief besluit valt, is nog steeds onduidelijk.