'Sprint weer in gesprek met T-Mobile US'

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - In de zoektocht naar een partner is het Amerikaanse telecombedrijf Sprint naar verluidt weer in gesprek met T-Mobile US. Dat meldden bronnen rond de gesprekken maandag.

Het Japanse telecomconcern Softbank is de grootste aandeelhouder van Sprint. Softbank-topman Masayoshi Son denkt dat Sprint door middel van fusies beter de concurrentie aan kan met de grote rivalen AT&T en Verizon. Sinds 2013 heeft Softbank de controle over Sprint.

Het gevlei met T-Mobile, dat eerder ook al aan Sprint werd gelinkt, volgt op gesprekken die eerder werden gevoerd met Charter Communications en Comcast. Volgens de bronnen is de deadline voor exclusieve onderhandelingen met die partijen eind juli verstreken, waardoor Sprint zijn pijlen nu weer richt op T-Mobile US.

Naar verluidt zint Son ook nog altijd op een overname van Charter.