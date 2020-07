Wall Street eindigt met verliezen

Men kan lang of breed lullen maar als het kouder wordt en er nog geen vaccin is en de ziekenhuizen volstromen dan volgt part 2. En die kan wel eens langer duren. Niemand die het weet maar het is een aanzienlijk risico. Wat wel ieder normaal denkend mensen kan zien is dat aandelen duur zijn. Jammer dat de putjes nog zo duur zijn (zegt ook genoeg) anders had ik weer een hoop aangeschaft. Nu iets minder dus.