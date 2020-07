Gemengd beeld op Wall Street

Een goede econoom zou in maart april verwachten hebben dat de beurs nu flink ingestort zou zijn.

Mijn vraag is welke krachten zijn er aanwezig, waardoor dat niet gebeurd is.

Ja... Dan komt het verhaal... door stimuleringsmaatregelen gaan oa aandelen omhoog.

Aandelen omhoog terwijl ondernemingen veel verlies maken en veel zelfs omvallen.

De wereld is misschien inderdaad plat of een omgekeerde wereld...