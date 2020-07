Gemengd beeld op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 78

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen toonden dinsdag tijdens de middaghandel in New York een gemengd beeld. Beleggers waren op hun hoede na de voorspelling van de Europese Commissie dat de economie dit jaar door een dieper dal zal gaan dan eerder voorzien. Verder rapporteerde Duitsland een zwakker dan verwacht cijfer over de industrie. Daarmee spelen zorgen over de impact van de crisis op de economie weer op. Zeker omdat in de VS het aantal besmettingen nog altijd hard oploopt.

De Dow-Jonesindex noteerde even na 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,7 procent lager op 26.107 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,2 procent tot 3172 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,2 procent op 10.454 punten.

Volgens Brussel zal de economie van de eurozone nog forser krimpen dan eerder geraamd. In grote economieën van de eurozone als Italië, Spanje en Frankrijk zal de min in de dubbele cijfers uitkomen. Ook het herstel in Europa zal minder krachtig zijn, aldus de commissie.

Stap terug

United Airlines en American Airlines deden een duidelijke stap terug, met minnen van meer dan 5 procent. De luchtvaartsector staat onder druk na een steeds luidere roep om de versoepeling van de coronamaatregelen terug te draaien.

Biotechnologiebedrijf Novavax maakte op zijn beurt een koerssprong van bijna 39 procent. De onderneming lijkt goed op weg met de ontwikkeling van een coronamedicijn en kreeg daarvoor 1,6 miljard dollar van de Amerikaanse overheid. Dat geld wordt gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling.

Facebook

Facebook won bijna 2 procent. De onderneming werkt er naar eigen zeggen aan om haatdragende berichten van het sociale netwerk te weren. Volgens operationeel directeur Sheryl Sandberg doet Facebook dat "niet om financiële redenen of om druk van adverteerders, maar omdat het juist is om te doen." Haar opmerkingen komen op een gevoelig moment. Het socialmedia-imperium kreeg de voorbije weken veel kritiek, omdat het te weinig zou doen om haatzaaien, racisme en nepnieuws op de platforms te bestrijden.

De euro was 1,1292 dollar waard, tegen 1,1297 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 40,79 dollar. Brentolie steeg 0,6 procent in prijs tot 43,34 dollar per vat.