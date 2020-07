Deutsche Bank bestraft voor falend toezicht op financiën Epstein

150 miljoen dollar is best wel een forse boete voor een eenmanszaak-klant.



In tegenstelling tot andere vliegbedrijven floreerde de "Lollita Express" weelderig, altijd volgeboekt, maximale bezettingsgraad, alles business class, geen overjarige, gehumeurde, afgestifte stewardessen.



Die operette prins uit het VK zal hem knijpen nu de "Hoeren Madame" zelf vorige week is opgepakt, ik heb begrepen van Amerikaanse websites dat er veel video-materiaal voorhanden is gekomen, binnenkort meer in dit theater!