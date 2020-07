Hoofdindex Amsterdam in de min

Ik weet momenteel werkelijk waar niet welke beleggingskeuze ik moet maken.

Waarop is de kernwaarden gebaseerd.

Op stimulering

Op corona

Op inflatie

Op rente

Op gebakken lucht

Op verwachting ....op welke verwachting

O ja.... dat is de reden waarom de beurs omhoog gaat!!!

O ja... dat is de reden waarom de beurs omlaag gaat.

De beurs zakt of stijgt en daarna komt de reden waardoor