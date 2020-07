Wall Street lijkt lager te gaan openen

Gepubliceerd op | Views: 520

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan dinsdag voor een lagere opening. Beleggers zijn op hun hoede na de voorspelling van de Europese Commissie dat de economie dit jaar door een dieper dal zal gaan dan eerder voorzien. Verder rapporteerde Duitsland een zwakker dan verwacht cijfer over de industrie. Daarmee spelen zorgen over de impact van de crisis op de economie weer op. Zeker omdat in de VS het aantal besmettingen nog altijd hard oploopt.

Volgens Brussel zal de economie van de eurozone nog forser krimpen dan eerder geraamd. In grote economieën van de eurzone als Italië, Spanje en Frankrijk zal de min in de dubbele cijfers uitkomen. Ook het herstel in Europa zal minder krachtig zijn, aldus de commissie.

Op Wall Street zal onder meer de luchtvaartsector onder druk staan na een steeds luidere roep om de versoepeling van de coronamaatregelen terug te draaien. In de zogeheten voorbeurshandel deden United Airlines en American Airlines een duidelijke stap terug.

Cruisemaatschappijen

Ook cruisemaatschappijen staan voor een lager begin van de handel, ondanks de aankondiging dat bedrijven samen optrekken met het verbeteren van de veiligheid aan boord van schepen. De energiesector beweegt mogelijk op het nieuwe rapport over de olievoorraden van olieagentschap EIA.

Beter dan verwachte cijfers van Zuid-Koreaanse techreus Samsung zet mogelijk de koersen van toeleveranciers in beweging. Maker van iPhones Apple moet mogelijk een hoger bedrag uitkeren aan Samsung omdat het Amerikaanse bedrijf minder displays heeft afgenomen dan was afgesproken.

Novavax

Voor biotechnologiebedrijf Novavax lijkt een koerssprong in de maak. De onderneming lijkt goed op weg met de ontwikkeling van een coronamedicijn en kreeg daarvoor 1,6 miljard dollar van de Amerikaanse overheid. Dat geld wordt gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling.

Chemieconcern Bayer, dat ook in New York een notering heeft, staat in de schijnwerpers. Het bedrijf sloot onlangs een megaschikking met Amerikanen die beweren kanker te hebben gekregen door de onkruidverdelger. Maar volgens een rechter in Californië kunnen bepaalde onderdelen van die overeenkomst niet door de beugel.

De aandelenbeurzen in New York sloten maandag met flinke plussen, geholpen door de winsten op de Chinese beurzen. De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot 1,8 procent hoger op 26.287,03 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 1,6 procent tot 3179,72 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 2,2 procent tot 10.433,65 punten.