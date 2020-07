Deel van megaschikking Bayer om Roundup op losse schroeven

Gepubliceerd op | Views: 416 | Onderwerpen: biotechnologie

LEVERKUSEN (AFN/BLOOMBERG/RTR) - Bayer is mogelijk nog lang niet verlost van juridische procedures rond het omstreden middel Roundup. Het chemiebedrijf sloot onlangs een megaschikking met Amerikanen die beweren kanker te hebben gekregen door de onkruidverdelger, maar volgens een rechter in Californië kunnen bepaalde onderdelen van die overeenkomst niet door de beugel.

In de schikking, waarmee in totaal 10,9 miljard dollar is gemoeid, zitten ook afspraken over de manier waarop toekomstige claims tegen Bayer wegens Roundup worden afgehandeld. Deze bepalingen moeten worden goedgekeurd door een rechter.

Het is hoogst onzeker dat die toestemming er ook daadwerkelijk komt, waarschuwt een Californische rechter nu in rechtbankdocumenten. Er is namelijk afgesproken dat een commissie van wetenschappers in de toekomst moet oordelen of glyfosaat, de werkzame stof in Roundup, kanker heeft veroorzaakt. Het is volgens de rechter "twijfelachtig" of zo'n overeenkomst juridisch stand houdt, want bij schadeclaims is het uiteindelijk aan de rechters of jury's is om te oordelen of Roundup kanker veroorzaakt.

Bayer heeft altijd volgehouden dat glyfosaat veilig is voor gebruik in de landbouw. Bij de schikking die in juni werd getroffen bekende het bedrijf dan ook geen schuld.

Volgens de Californische rechter is het ook de vraag of klagers in de toekomst wel gebonden willen zijn aan eerder gemaakte afspraken in de schikking, terwijl het onderzoek naar Roundup nog doorgaat. Later deze maand is er een zitting over de schikking.