Beurzen lager door economische zorgen

kijk eens naar de omzetten, deze zijn super laag op dit moment men kan de markt elke kant opdrukken bij hoge volume is dat veel lastiger. gisteren waren het vooral de zwaarwegende fondens die belachelijke winst hadden, nu lijkt het wat meer normaal. S&P is zwaar overkocht en het zal mij niks verbazen wanneer in de VS de daling inzet (vroeg of laat gaat dit echt wel komen alleen de vraag wanneer) het ook hard omlaag zal gaan want dan wil iedereen de belachelijke winsten die nu op de borden staan verzilveren. het worden nog spannende maanden. maar dat na 3 maanden stil leggen van wereld economie de koersen hoger of bijna gelijk staan als er voor is natuurlijk niet normaal. 1929 klapte het ook onverwacht in elkaar en daar vooraf ging ook eerst een irreëel stijging en dacht men dat het maar door zou gaan.