Verzekeraars in trek op lager Damrak

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een klein verlies begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden licht in het rood. Beleggers namen wat gas terug na de sterke koerswinsten een dag eerder en hielden vooral de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten. Op het Damrak waren de verzekeraars in trek na positief nieuws van De Nederlandsche Bank (DNB) over de sector.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent in de min op 575,87 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 770,15 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,7 procent.

ASR en NN Group stegen 2,9 en 2,5 procent bij de hoofdfondsen op het Damrak en Aegon won 1,2 procent. De verzekeraars mogen van DNB weer dividend uitkeren en eigen aandelen inkopen. Volgens de centrale bank is de impact van de coronacrisis op verzekeraars tot dusver beperkt gebleven. De oproep aan banken om voorlopig geen dividend uit te keren en geen eigen aandelen in te kopen blijft staan.