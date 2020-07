TikTok weg uit HongKong vanwege omstreden veiligheidswet

Gepubliceerd op | Views: 507

AMSTERDAM (AFN/RTR) - De onder jongeren populaire app TikTok is binnenkort niet meer beschikbaar in Hongkong. Het bedrijf achter app voor korte muziekvideo's vertrekt vanwege de nieuwe veiligheidswet waarmee China zijn grip op de stadstaat heeft verstevigd.

Het vertrek uit Hongkong zal nog enkele dagen duren. TikTok, dat in handen is van het Chinese ByteDance, maakte ook bekend niet mee te werken met verzoeken van de Chinese overheid om video's te censureren of gebruikersdata uit Hongkong te delen.

Facebook, Google en Twitter meldden eerder deze week ook niet meer mee te werken aan verzoeken om gebruikersdata van de Hongkongse autoriteiten. Google beoordeelt nog wel oproepen van de overheid in Hongkong om teksten, video- of fotomateriaal van gebruikers te verwijderen, bijvoorbeeld video's die op YouTube worden geplaatst.

Mogelijk verbod

TikTok zelf is niet onomstreden. Vorige maand werd bekend dat Europese privacytoezichthouders de socialmedia-app onder de loep nemen. Er waren onder andere zorgen over de bescherming van de privacy van kinderen en jongeren.

In de Verenigde Staten wordt nu hardop gezinspeeld op een verbod op de app. Minister Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken zei maandag "zeker te onderzoeken" of een ban op Chinese apps als TikTok mogelijk is. De Amerikanen zijn bang dat Chinese bedrijven door Peking gedwongen worden om samen te werken met inlichtingendiensten.