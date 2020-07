Samsung profiteert van toename internetverkeer

quote: jakesnake schreef op 7 juli 2020 07:56:

En ja hoor de eerste Q2 cijfers zijn weer beter dan verwacht. Die lang verwachte bear market kan nog wel eens een tijd op zich laten wachten!

En ja hoor de eerste Q2 cijfers zijn weer beter dan verwacht. Die lang verwachte bear market kan nog wel eens een tijd op zich laten wachten!

Denk dat er een aantal bedrijven echt slechte cijfers zullen laten zien ik noem even Shell & ABN AMBRO (was al begin corona al heel slecht). Ben zelf vooral benieuwd naar de cijfers van Adyen.We zullen het zien persoonlijk denk ik dat er stijgers tussen zullen zitten en een aantal sterke dalers.Denk dat een echte correctie zeker nog even op zich laat wachten. Denk dat de beer uit het zuiden gaat komen en ons allemaal in zijn greep gaat houden.