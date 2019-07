Opmars lira in gevaar na ingreep Erdogan

Rome is ooit ten onder gegaan met het uithollen van de valuta. (Al hadden ze toen nog geen digitale valuta zoals nu...) Overigens geldt dit voor elke natiestaat indien men niet voldoet aan het basisprincipe; Namelijk vertrouwen en waardevastheid.



Voor uw beeldvorming: Het huidige valutabeleid van de ECB, FED, BOC houdt geen stand.... De rente zal constant omlaag moeten, om de schulden betaalbaar te houden, en daarmee het systeem in de benen te houden. ECHTER, indien inflatie opdoemt, zal men de rente MOETEN optrekken om het vertrouwen in het systeem te blijven behouden!



Iets wat Erdogan nu niet goed doet. Of de ECB, FED, BOC dit wel waar kunnen maken, is iets wat ik betwijfel.





In 2008 / 2009 heeft men het niet aangedurfd om de rente te verhogen, en de schulden te executeren, waarbij men wel de het spaargeld kon garanderen.