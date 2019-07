Saoedische maatschappij schrapt Boeings

Gepubliceerd op | Views: 299

CHICAGO (AFN/BLOOMBERG) - De Saoedische budgetvliegmaatschappij Flyadeal heeft een flinke bestelling bij vliegtuigmaker Boeing geannuleerd. Het gaat om maximaal 50 toestellen van het type 737 MAX. Die vliegtuigen worden wereldwijd tot nader order aan de grond gehouden na twee dodelijke ongelukken in vijf maanden met een 737 MAX.

Het gaat om de eerste echte annulering sinds de problemen met het toestel aan het licht kwamen. De voorlopige afspraken met Boeing waren gemaakt door moederbedrijf Saudia Arabian Airlines bij de recente luchtvaartbeurs in Parijs, waar traditiegetrouw veel luchtvaartdeals worden beklonken. Het zou gaan om een bestelling ter waarde van ongeveer 5,9 miljard dollar. Flyadeal kiest nu voor 30 tot 50 vliegtuigen uit de stal van de Europese concurrent Airbus.

Boeing staat onder flinke druk om te bewijzen dat de Boeing 737 MAX weer luchtwaardig is. De toestellen uit die serie waren de bestverkopende vliegtuigen van het bedrijf. Er kan al sinds maart niet meer met de 737 MAX worden gevlogen en wanneer ze weer de lucht in mogen is nog altijd onduidelijk.