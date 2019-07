De cryptomunt bestaat al ruim 10 jaar. En facebook trouwens ook.

Het lijkt erop dat de financiële toezichthouders ineens wakker worden.



Ik lees:

"Het is ondenkbaar dat we ze hun gang laten gaan in het financiële systeem zonder regels om toezicht te kunnen houden, want dat is gewoon te gevaarlijk. We moeten sneller schakelen dan we ooit hebben gedaan."

Leg eens uit, financiële toezichthouder, wat is er dan precies zo gevaarlijk? Of is de financiële toezichthouder gewoon heel erg bang? Zo ja, waarvoor dan?



Binnenkort volgt weer het standaard bangmaak verhaaltje, waar het grootste deel van het volk veelal gevoelig voor is: "Ho, pas op, met Libra kun je terroristen financiëren, fraude plegen en witwassen."



Niet iedereen gelooft in God, maar iedereen gelooft in de kracht van geld. Geld is één van de grootste diepgewortelde vorm van een geloof. Wie wil er nu geen geld?



Facebook heeft nu eenmaal betere middelen om de gebruikers te bereiken dan welke centrale bank dan ook. Daarnaast kent de Libra geen grenzen. Terwijl geld wel grenzen kent.



Ons monetaire systeem is compleet gebaseerd op vertrouwen van de gebruiker. Zolang ons monetaire systeem belooft wat het doet (inflatie bestrijden, financiële stabiliteit, toezicht op fraude, witwassen etc.), zal het vertrouwen van de gebruiker blijven bestaan. In dat geval zou het voor de financiële toezichthouder geen probleem moeten zijn dat er een Libra is. Libra is overigens een verlengstuk van de USD, een zogenaamde stable coin gekoppeld aan de USD.



Ik vermoed dat het bijprinten en de lage rente het positieve effect op het vertrouwen aan het ondermijnen zijn. Het vertrouwen in de USD versterkt het vertrouwen in Libra en vise versa.