Franse containergigant stopt in Iran

MARSEILLE (ANP) - De op twee na grootste maritieme containervrachtvervoerder, de Franse CMA CGM, trekt zich terug uit Iran uit vrees voor Amerikaanse sancties. Het oude scheepvaartconcern uit Marseille is actief in circa 160 landen en heeft zaterdag laten weten dat het de activiteiten in Iran stopzet, aldus Franse media. Dat komt volgens de baas bij het concern, Rodolphe Saadé, ,,door de regering Trump''. CMA CGM is sinds 2016 in Iran en werkt samen met de Islamic Republic of Iran Shipping Lines.

De regering van de Amerikaanse president Trump heeft zich in mei teruggetrokken uit het internationale akkoord waarmee in 2015 een langslepend conflict van Iran met een reeks mogendheden werd bijgelegd. Iran beperkt zijn nucleaire programma in ruil voor het schrappen van sancties en meer economische banden. Trump heeft het akkoord opgezegd en dreigt alle ondernemingen die handel blijven drijven met Iran dat ze op een zwarte lijst komen.