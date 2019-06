Euronext begint uitrookprocedure Oslo Børs

Gepubliceerd op | Views: 234 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Beursuitbater Euronext heeft Oslo Børs bijna binnen. Het bedrijf heeft inmiddels 97,7 procent van de aandelen in handen. Om de resterende 2,3 procent ook te verkrijgen, begint Euronext een zogeheten uitrookprocedure.

Euronext, dat onder meer de aandelenbeurzen in Amsterdam, Brussel en Parijs uitbaat, was in een biedingenstrijd verwikkeld met het Amerikaanse Nasdaq. Dat bedrijf meldde zich voor Oslo Børs nadat Euronext eigenlijk al een deal had.