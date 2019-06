Verzekeraars in trek op groene beursdag

Gepubliceerd op | Views: 546 | Onderwerpen: verzekeringen

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse beurs is vrijdag met winst gesloten. Op het Damrak waren vooral de verzekeraars in trek na overnamenieuws in de sector. De hoop op uitstel van de Amerikaanse importheffingen op Mexicaanse goederen zorgde daarnaast voor optimisme onder beleggers. Verder werd een tegenvallend Amerikaans rapport over de arbeidsmarkt verwerkt.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,1 procent hoger op 550,24 punten. De MidKap dikte 1,1 procent aan tot 752,74 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs kregen er tot 1,6 procent bij.

NN Group (plus 4,5 procent) lijft Vivat Schadeverzekeringen in voor 416 miljoen euro. Athora koopt de zogeheten levensactiviteiten van Vivat en het vermogensbeheer. Concurrenten ASR en Aegon, die naar verluidt ook interesse hadden in Vivat, stegen 5,8 en 2,4 procent.

Galapagos verliest

Biotechbedrijf Galapagos was de enige verliezer in de AEX (min 0,6 procent). In de MidKap ging vastgoedfonds Wereldhave aan kop met een plus van 3,7 procent. Kabel- en telecombedrijf Altice Europe was de sterkste daler met een min van 2 procent.

Marel deed het goed bij zijn debuut op het Damrak. Het aandeel van de maker van machines voor de verwerking van vlees, vis en kip steeg 5,4 procent tot 3,90 euro, na een introductiekoers van 3,70 euro. Al met al levert de beursgang Marel 370 miljoen euro op. Het bedrijf is al genoteerd aan de beurs in Reykjavik.

Sanofi wint

In Parijs klom Sanofi 4,4 procent. De Franse farmaceut heeft Paul Hudson aangesteld als de nieuwe topman. Hudson is momenteel werkzaam als bestuurder bij de Zwitserse rivaal Novartis (vlak) en neemt het stokje over van Oliver Brandicourt, die met pensioen gaat.

De euro noteerde op 1,1333 dollar tegenover 1,1299 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,7 procent tot 53,99 dollar. Brentolie kostte 2,6 procent meer en werd verhandeld voor 63,26 dollar per vat.