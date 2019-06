Groothandelsvoorraden VS verder omhoog

Gepubliceerd op | Views: 702 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De groothandelsvoorraden in de Verenigde Staten zijn in april met 0,8 procent gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat blijkt uit definitieve cijfers die het Amerikaanse ministerie van Handel heeft gepubliceerd.

Economen hadden in doorsnee een stijging met 0,7 procent voorspeld, gelijk aan voorlopige cijfers over april. In maart daalden de voorraden met 0,1 procent.