Forse vertraging banengroei VS

Gepubliceerd op | Views: 1.575 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei aanzienlijk minder hard gegroeid dan werd verwacht. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er vorige maand 75.000 banen bij (exclusief de landbouw). Economen rekenden in doorsnee op 175.000 nieuwe arbeidsplaatsen.

De banengroei in april werd bijgesteld tot 224.000, van een eerder gemelde 263.000 nieuwe arbeidsplaatsen. De werkloosheid bleef stabiel op 3,6 procent.

De tragere groei was in veel sectoren te zien. Zowel in de industrie, bouw, zakelijke dienstverlening, detailhandel en logistiek als ook bij de overheid daalde het aantal nieuwe banen. Met name in het onderwijs kwamen er in die laatste categorie minder banen bij.

Het gemiddelde uurloon steeg 0,2 procent op maandbasis. Economen hadden hier in doorsnee op een toename van 0,3 procent gerekend. Het banenrapport wordt door beleggers doorgaans scherp in de gaten gehouden, omdat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van invloed kunnen zijn op het monetaire beleid van de Federal Reserve.