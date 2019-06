Gepubliceerd op | Views: 1.384

NEW YORK (AFN) - Een groot pakket aandelen Altice USA is vrijdag verhandeld. Twee grote investeerders deden 25 miljoen aandelen in de voormalige Amerikaanse tak van kabel- en telecombedrijf Altice Europe van de hand, meldt persbureau Bloomberg.

Altice USA heeft zelf 6 miljoen aandelen ingekocht voor in totaal circa 150 miljoen dollar. De aandelen werden voor een prijs tussen de 24,65 dollar en 24,85 dollar in de markt gezet.