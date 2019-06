'Verlenging productiedeal OPEC waarschijnlijk'

Gepubliceerd op | Views: 458 | Onderwerpen: OPEC

SINT-PETERSBURG (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten zoals Rusland lijken vrijwel zeker de deal voor een productiebeperking te verlengen naar de tweede helft van dit jaar. Volgens de Saudische olieminister Khalid Al-Falih is er sprake van toenemende overeenstemming bij de partijen dat de productiedeal doorgezet zal worden.

Al-Falih is aanwezig op een economisch forum in het Russische Sint-Petersburg, samen met olieministers van onder meer Rusland en Irak. Ook de Iraakse olieminister gaf aan dat verlenging tot eind dit jaar waarschijnlijk is. De productiedeal loopt eind deze maand af. Door de productie te beperken willen de OPEC en Rusland de olieprijzen stutten. Er moet nog een officiële datum worden geprikt voor de OPEC-vergadering op het hoofdkantoor van de organisatie in Wenen.

De olieprijzen zaten vrijdag in de lift. De prijs van een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) stond omstreeks 11.00 uur 1,3 procent hoger op 53,29 dollar en Brentolie won 1,5 procent tot 62,59 dollar per vat.