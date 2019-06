Hemmen benoemd tot financieel topman Kendrion

Gepubliceerd op | Views: 342

ZEIST (AFN) - Jeroen Hemmen is benoemd tot financieel directeur van Kendrion. Dat gebeurde tijdens de aandeelhoudersvergadering van de leverancier van elektromagnetische componenten.

Hemmen was in maart voorgedragen. Hij was tot zijn benoeming Finance Director Automotive bij Kendrion en bekleedde de functie van financieel directeur al op interimbasis.

Hemmen volgt Frank Sonnemans op, die naar chemiebedrijf Stahl gaat.