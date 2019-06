Voor de weinige personen die nog vertrouwen hebben in banken; ING heeft een koersdoel van €12.90 op Avantium. Een bedrijf dat op zijn vroegst winstgevend is in 2023. De kas is minimaal 2 jaar voor die tijd leeg. KBC heeft een koersdoel van 1.75. Zouden ze die lijn doortrekken en een koersdoel voor 2023 moeten bepalen dan komen ze onder een euro uit.