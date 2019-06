Productie Franse industrie veert op

Gepubliceerd op | Views: 274 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN) - De productie in de Franse industrie is in april opgeveerd, na de daling van een maand eerder. Volgens het Franse statistiekbureau steeg de industriële productie met 0,4 procent op maandbasis. In maart daalde de productie nog met een bijgestelde 1,1 procent.

Economen hadden in doorsnee op een stijging met 0,3 procent gerekend. Op jaarbasis nam de industriële productie in Frankrijk in april met 1,1 procent toe, na een krimp met een herziene 0,7 procent een maand eerder.