'Damrak wacht op banencijfer VS'

Gepubliceerd op | Views: 442 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal vrijdag waarschijnlijk met winst beginnen. Ook de andere Europese beurzen lijken hoger te openen. Berichten over een mogelijk uitstel van de Amerikaanse importheffingen op Mexicaanse goederen zorgt voor opluchting onder beleggers. De beurshandel staat verder vooral in het teken van het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt.

De Verenigde Staten denken aan uitstel van de importheffingen op producten uit Mexico. Mexico zou volgens persbureau Bloomberg hebben aangedrongen op meer tijd om te onderhandelen en de Amerikanen overwegen daarin mee te gaan. De heffingen van 5 procent op alle goederen uit Mexico zouden maandag ingaan.

Beleggers verwerken daarnaast tegenvallende cijfers over de Duitse economie. De export en industriële productie van Duitsland zijn in april sterker afgenomen dan verwacht.

NN Group

Op het Damrak staat verzekeraar NN Group in de schijnwerpers. NN en gespecialiseerd verzekeringsbedrijf Athora nemen verzekeraar Vivat over van het Chinese Anbang. NN neemt de niet-leven-activiteiten over als nieuwe eigenaar van Vivat Schadeverzekeringen voor 416 miljoen euro. Athora koopt de zogeheten leven-activiteiten van Vivat en het vermogensbeheer. Volledige financiële details werden niet verstrekt. Naar verluidt hadden ook ASR, en Aegon samen met de Amerikaanse investeerder Blackstone interesse in Vivat.

ING blijft eveneens in de belangstelling staan. De Duitse overheid peilt volgens persbureau Bloomberg de mogelijkheid van een fusie tussen Commerzbank en ING. Volgens beleidsmakers in Berlijn zouden de twee banken samen een Europees zwaargewicht kunnen vormen.

Debuut

Marel maakt vrijdag zijn debuut op de Amsterdamse beurs. De introductiekoers van het aandeel van de maker van machines voor de verwerking van vlees, vis en kip bedraagt 3,70 euro. Al met al levert de beursgang Marel 370 miljoen euro op. Dit geld zal worden gebruikt om verdere groei te ondersteunen. Het bedrijf is al genoteerd aan de beurs in Reykjavik.

De Europese beurzen kenden donderdag een gemengd slot. De AEX-index won 0,1 procent tot 544,32 punten en de MidKap daalde een fractie tot 744,46 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt zakten tot 0,3 procent. Londen klom 0,6 procent. Wall Street won terrein. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 25.720,66 punten. De brede S&P 500 ging 0,6 procent omhoog en techbeurs Nasdaq dikte 0,5 procent aan.

De euro was 1,1263 dollar waard, tegen 1,1299 dollar op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,4 procent tot 53,30 dollar. Brentolie kostte 1,4 procent meer en werd verhandeld voor 62,54 dollar per vat.