Nikkei sluit positieve week hoger af

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met winst gesloten. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waar de hoop op een handelsovereenkomst tussen de Verenigde Staten en Mexico zorgde voor een optimistische stemming. Daarnaast verwerkten ze het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en werd uitgekeken naar het Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt.

De Nikkei in Tokio ging 0,5 procent hoger het weekeinde in op 20.884,71 punten. De Japanse hoofdindex klom deze week 1,4 procent. Bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsperikelen werden opgepikt na berichten over een mogelijk uitstel van de Amerikaanse importheffingen op goederen uit Mexico. De Japanse chiptester Advantest en chipmachinemaker Tokyo Electron dikten 5,1 en 2,8 procent aan. Andere exportbedrijven als technologieconcern TDK en robotmaker Fanuc stegen 2,3 en 1 procent.

De beurzen in Shanghai en Hongkong waren gesloten vanwege een nationale feestdag. In Zuid-Korea, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, zakte de Kospi 0,1 procent. De All Ordinaries in Sydney steeg 0,8 procent.