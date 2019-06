Sanofi vindt nieuwe topman bij Novartis

Gepubliceerd op | Views: 156

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse farmaceut Sanofi heeft Paul Hudson aangesteld als de nieuwe topman van het bedrijf. De 51-jarige Brit is momenteel werkzaam als bestuurder bij de Zwitserse rivaal Novartis en neemt per 1 september het stokje over van Oliver Brandicourt, die met pensioen gaat.

Hudson staat sinds 2016 aan het roer van de farmaceutische divisie van Novartis. Eerder werkte hij ook een decennium voor het Britse AstraZeneca.

Brandicourt, die sinds april 2015 de leiding had over Sanofi kondigde eerder al aan met pensioen te gaan. De zoektocht naar een opvolger duurde enkele weken.