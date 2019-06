Marel voor 3,70 euro per aandeel naar Damrak

Gepubliceerd op | Views: 1.014

AMSTERDAM (AFN) - Marel gaat vrijdag met een introductiekoers van 3,70 euro per aandeel naar het Damrak. Dat meldt de maker van machines voor de verwerking van vlees, vis en kip in een verklaring. Al met al levert de beursgang Marel 370 miljoen euro op. Dit geld gebruikt Marel om verdere groei te ondersteunen.

De onderneming hanteerde vooraf een bandbreedte van 3,65 euro tot 3,75 euro per aandeel, waarbij recent nog werd aangegeven dat orders die waren ingelegd onder de 3,70 euro per aandeel het risico liepen niet te worden toegewezen. Het bedrijf is al genoteerd aan de beurs in Reykjavik.

Marel gaat ongeveer 90,9 miljoen aandelen naar de beurs brengen. De overtoewijzingsoptie behelst nog eens 9,1 miljoen aandelen. Ook deze aandelen zijn toegekend. Het aanbod vertegenwoordigt 15 procent van het volledige aandelenkapitaal van Marel.

Ambitie

Volgens het bedrijf is het aanbod meermaals overtekend. Aandelen werden verkocht aan institutionele en particuliere beleggers uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Nederland en de rest van Europa. Topman Árni Oddur Thórdarson is blij met de hoge mate van interesse in het aandeel.

De aanwezigheid in Nederland was één van de redenen voor Marel om voor Amsterdam te kiezen. Het bedrijf nam in 2008 een onderdeel van Stork over. De IJslanders lijfden bovendien in 2016 vleeswerwerker MPS in. Ongeveer een derde van het personeel van het bedrijf werkt daardoor in Nederland, onder meer in vestigingen in Boxmeer een Lichtenvoorde.

Marel sprak eerder de ambitie uit om in de periode 2017-2026 jaarlijks 12 procent omzetgroei te realiseren, geholpen ook door overnames. Marel was in 2018 goed voor een omzet van 1,2 miljard euro. De winst van het bedrijf moet daarbij sneller groeien dan de omzet. Marel keert aandeelhouders jaarlijks 20 tot 40 procent van de nettowinst uit via dividend en aandeleninkoop.