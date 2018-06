Chipconcern Broadcom boekt meer omzet

Gepubliceerd op | Views: 39

SAN JOSE (AFN) - Chipconcern Broadcom heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers die Broadcom, een van de toeleveranciers waar Apple de chips voor zijn iPhones inkoopt, donderdag na het slot op Wall Street naar buiten bracht.

De omzet in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar steeg met 20 procent tot 5 miljard dollar. Ten opzichte van de voorgaande periode was echter een daling van de omzet met 6 procent te zien. De nettowinst ging sterk omhoog naar 3,7 miljard dollar. Dat was te danken aan belastingmeevallers. Broadcom handhaafde zijn verwachtingen voor de omzet in het lopende kwartaal.

In maart gaf Broadcom nog zijn overnamepogingen om branchegenoot Qualcomm over te nemen op, na een decreet van president Donald Trump vanwege mogelijke gevaren voor de Amerikaanse staatsveiligheid. Qualcomm is zelf bezig met de overname van het Nederlandse chipbedrijf NXP Semiconductors.